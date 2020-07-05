Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı: 1 yaralı

’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı: 1 yaralı

’ın başkenti ’taki ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge’ye düzenlenen roketli saldırı sonucu bir çocuk yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 11:08 Son Güncelleme: 5.7.2020 11:08 ABONE OL
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binasının yakınlarına bir Katyuşa roketi düştü. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'taki Ali el-Salih bölgesinden atılan roketin çevredeki bir eve düşmesi sonucu bir çocuğun yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne fırlatılmaya hazır bir adet Katyuşa roketi bulduğu ve saldırının engellediği belirtildi.
Irak basını ise roketli saldırının dün ABD'nin Yeşil Bölge'ye kurduğu Patriot hava savunma sistemi tarafından püskürtüldüğünü belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA