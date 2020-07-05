Çin’deki vakalar 37 kat fazla

Çin'in koronavirüs rakamlarının doğruluğu sorgulanmaya devam ediyor. ABD ordusuna yakın araştırma merkezi RAND Corporation, Çin'deki gerçek vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 37 kat fazla olabileceğini öne sürdü. Çin'de toplam vaka sayısı 83 bin 545.Vaka sayıları 11.3 milyonu, ölümler 531 bini geçti.Çin'in ilk vakayı zamanında bildirmediğini kabul etti.Günlük vaka artışı 35 bin 39. Son 24 saatte ölümler 165 artarak 132 bini geçti.Salgının yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe hakkında soruşturma açılacak.155 kişi daha öldü. Günlük vaka artışı 6 bin 835.654 can kaybı daha.610 kişi daha öldü.