Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan corona virüs açıklaması! En başarılı ülkelerden biri olduk

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu corona virüs salgını ve Türkiye'nin aldığı tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" açıklamasında bulundu.