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| Dışişleri Bakanı 'dan açıklaması! En başarılı ülkelerden biri olduk

: Dışişleri Bakanı salgını ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 11:23 Son Güncelleme: 5.7.2020 11:36 ABONE OL
Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan corona virüs açıklaması! En başarılı ülkelerden biri olduk

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu corona virüs salgını ve Türkiye'nin aldığı tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik" açıklamasında bulundu.

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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan corona virüs açıklaması! En başarılı ülkelerden biri olduk
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