Fransa’nın ikiyüzlülüğü gün yüzüne çıktı

Her fırsatta başka ülkelere ders vermeye kalkan Fransa'nın arka planda neler yaptığı yine ortaya çıktı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre Fransa'nın Yemen'deki savaşta parmağı var. Raporda Fransa'nın uluslararası taahhütlerini ihlal ederek Yemen'deki savaşa taraf olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah tedarik ettiği kaydedildi. Fransa'nın bununla da kalmayıp, Yemen'deki savaşa katılacak Suudi Arabistan askerlerini topraklarında eğittiği suçlamasında bulunuldu. Araştırmayla birlikte açılan imza kampanyasında ise Fransa'nın yurt dışına sattığı silahlar konusunda iktidarın daha şeffaf olması talep edildi. BM 5 yılı aşkın süredir savaşın hüküm sürdüğü Yemen'deki durumu "günümüzün en kötü insanlık krizi" olarak tanımlıyor.