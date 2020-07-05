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’da iki günde 270 bin kişi altına alındı

’da ’nın 200 bin kişinin yaşadığı Segria Bölgesi'nin ardından artan vakaları nedeni ile Özerk Bölgesi’nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi de altına alındı

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 00:40 Son Güncelleme: 6.7.2020 00:46 ABONE OL
İspanya’da iki günde 270 bin kişi karantina altına alındı

İspanya'da korona virüs salgınında ikinci dalga paniği devam ediyor. İspanya'nın Galiçya Özerk Bölgesi'nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi bu geceden itibaren 10 Temmuz tarihine kadar karantina altına alınacak. Bölgeye sadece iş nedeni ile giriş ve çıkış yapılabilecek. Bölgede yaşayanlar ise bölge sınırları içinde serbest dolaşım yapabilecek.

VAKA ARTIŞLARININ NEDENİ BÖLGEDEKİ BARLAR OLABİLİR

Yetkililer, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyururken, sokakta maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı. Yetkililer, vaka artışlarının bölgedeki barlara gelen kişilerin neden olmuş olabileceğini dile getirdi. Galiçya'daki 258 korona virüs vakasının 117'si La Marina Bölgesi'nde bulunuyor.

Öte yandan dün İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria Bölgesi karantina altına alınmıştı. İspanya'da toplam vaka sayısı 250 bin 545'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 385'e ulaştı.

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İspanya’da iki günde 270 bin kişi karantina altına alındı
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