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, ABD başkan adayı oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir sürprize neden olan başkanlık açıklaması geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı , ABD başkanlığı için aday olacağını duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:00 Son Güncelleme: 5.7.2020 10:09 ABONE OL
Kanye West, ABD başkan adayı oldu

ABD'li rapçi ve tasarımcı Kanye West, ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Kanye West'in ilk destekçisi ise Tesla CEO'su Elon Musk oldu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West'i desteklediğini söyledi.
Kanye West, daha önce hem 2015 hem de 2018'de ABD başkanlığına aday olmak istediğini açıklamıştı.

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Kanye West, ABD başkan adayı oldu
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