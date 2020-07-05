Libya’da gurur verici yerdeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temasları sürdü. Mehmetçik ile bir araya gelen Akar ve Güler, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti. Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" dedi.Türkiye ile Libya arasında 500 yıla varan ortak tarih bulunduğuna işaret eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada ciddi haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz."Libya ordusunun, Terhune ve çevresinde Hafter'e bağlı güçler tarafından oluşturulan toplu mezarlardan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'den fazla ceset bulduğunu anımsatan Akar, "Bu bir insanlık suçudur. Bunlara karşı mücadele eden insanlarla berabersiniz. Bu, onurlu bir durum ve tutumdur. Burada yaptıklarınız tarihteki önemli yerini mutlaka alacaktır" dedi. Savunma Bakanı Akar ve Orgeneral Güler, Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti.Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisine gitti. Akar, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde gerginliği artıran davranışlarına dikkati çekti. Akar, "Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adanın 16'sının silahlandırılması, askeri statü kazandırılması kabul edilemez. Bu çok açık ve net şekilde Lozan'ı ihlaldir" dedi. Akar, "Ege, Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili hiçbir oldu bittiye meydan vermeyecek, müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözüm uygun bir çözüm olmayacaktır. Türkiye, Kıbrıs'ta garantördür. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın gereği neyse yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu."Türk donanmasının Fransız askeri gemisini taciz ettiği" yönündeki iddialara da değinen Akar, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti. Bununla ilgili Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan belgeleri NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldığını anımsatan Akar, Fransa'nın ise kendi iddialarını kanıtlayan herhangi bir belge sunamadığına dikkati çekti. Bakan Akar, "Fransa'nın Türkiye'den özür dilemek zorunda olduğunu ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete karşı 15 aydır darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'e karşı halkın ayaklanması sürüyor. Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci asker Halife Hafter'in saflarındaki Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine protesto düzenledi. Febrayer televizyon kanalının haberine göre, protestocular Hafter'e bağlı Cancavid ve Rus Wagner milislerinin kentte bulunmasını kınadı.