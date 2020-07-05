Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Libya’daki Vatiyye Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama

Libya’daki ’ne saldırıyla ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarında 'ne ait 'ne yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğine dair haberler yer aldı. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait 'ne yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 21:58 Son Güncelleme: 5.7.2020 21:59 ABONE OL
Libya’daki Vatiyye Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vattiye Üssü'ne yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir.

Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Libya’daki Vatiyye Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA