Libya’daki Vatiyye Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vattiye Üssü'ne yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir.

Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.