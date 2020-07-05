Maymun işçiler

HayvanlaraEtik Davranma Topluluğu (Peta), maymunların vahşi doğadan alınarak günde bin hindistan cevizi toplamak üzere eğitildiğini duyurdu. Hayvan hakları grubu, Tayland'daki örgülü makakların "Hindistan cevizi makinesi" gibi eğitildiğini söylüyor. Bu açıklamadan sonra İngiltere'nin en yaygın süpermarketlerinden Waitrose, Ocado, Co-op ve Boots, bu şekilde maymunlara toplatılan Hindistan cevizlerinden yapılan ürünleri satmayacağını açıkladı. Bir başka süpermarket ürünleri raflarından kaldırdığını duyurdu.