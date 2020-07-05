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’daki Sancak Boşnakları’na yardım eli

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Sırbistan'da yaşayan Boşnakların Kovid-19 ile mücadelede yetersiz imkanlara sahip olması Türkiye'yi harekete geçirdi. Bölgeden gelen yardım çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla havalanan TSK'ya ait dev nakliye uçağı içinde bulunan tıbbi yardımları dün başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havaalanına ulaştırdı. Kolilerde maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük bulunduğu bildirildi. Uçağı Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Sırbistan Ticaret Bakanı Rasim Ljajiç karşıladı.
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Sırbistan’daki Sancak Boşnakları’na yardım eli
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