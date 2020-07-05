SON DAKİKA! Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne fırlatılmaya hazır bir adet Katyuşa roketi bulduğu ve saldırının engellediği belirtildi. Irak basını ise roketli saldırının dün ABD'nin Yeşil Bölge'ye kurduğu Patriot hava savunma sistemi tarafından püskürtüldüğünü belirtti.