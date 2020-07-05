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SON DAKİKA! 'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü 'ya ait mühimmatların ele geçirilmesiyle ilgili bilgi verildi. Yakalananlar arasında "4 P. Tf., bir 81 mm havan ile 430 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 19 havan mühimmatı, 20 mühimmatı ve 34 bombaatar mühimmatı var.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 12:28 Son Güncelleme: 5.7.2020 12:30 ABONE OL
SON DAKİKA! PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 4 AK-47 P. Tf., bir 81 mm havan ile 430 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 19 havan mühimmatı, 20 RPG-7 mühimmatı ve 34 bombaatar mühimmatı ele geçirildi." denildi.

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SON DAKİKA! PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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