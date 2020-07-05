SON DAKİKA! PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 4 AK-47 P. Tf., bir 81 mm havan ile 430 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 19 havan mühimmatı, 20 RPG-7 mühimmatı ve 34 bombaatar mühimmatı ele geçirildi." denildi.

#PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait;

4 AK-47 P. Tf., bir 81 mm havan ile 430 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 19 havan mühimmatı, 20 RPG-7 mühimmatı ve 34 bombaatar mühimmatı ele geçirildi.https://t.co/ICeBkEDPTT pic.twitter.com/xq1G7m4TCm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2020