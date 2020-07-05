Son dakika haberi: TBMM, salı günü yeni başkanını seçecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi, salı günü gerçekleştirilecek. Seçimde, AK Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışacak. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

TBMM'DE BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

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