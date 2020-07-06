ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! "Vakaların yüzde 99'u..."

Kovid-19 için "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, "Çin virüsü kaynaklı ölümler, yüzde 39 düştü, test sistemimiz ise dünyada lider konumda. Peki neden yalancı basın bunları haber yapmıyor? Bunun tek bir nedeni var çünkü onlar yalancı basın." değerlendirmesinde bulundu.