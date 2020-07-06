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'den flaş açıklaması! "Vakaların yüzde 99'u..."

Sözcüsü Kayleigh McEnany, 'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız ve ülkedeki ölüm oranının oldukça düşük olduğunu söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 22:15 Son Güncelleme: 6.7.2020 22:20 ABONE OL
ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...

McEnany, 'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan Kovid-19 vakalarını ve Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı "Bağımsızlık Günü" konuşmasını değerlendirdi.

ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...

Trump'ın açıklamasının son derece "birleştirici ve kapsayıcı" olduğuna işaret eden McEnany, "Dünyanın geri kalanından da bizim değerlerimize saygı duymalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...

Trump'ın ülkede, Kovid-19'un bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için "zararsız" olduğunu savunmasına ilişkin McEnany, "Trump'ın bu açıklaması, bilimsel gerçeklere dayanıyordu. Bu ülkede ölüm oranı, Avrupa'daki bazı ülkelere kıyasla çok düşük." diye konuştu. McEnany, "Trump salgını küçümsemiyor aksine gayet ciddiye alıyor." dedi.

ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...

Trup da basına yüklendi

Başkanı Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, basının Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerini eleştirdi.

ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...

Kovid-19 için "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, "Çin virüsü kaynaklı ölümler, yüzde 39 düştü, test sistemimiz ise dünyada lider konumda. Peki neden yalancı basın bunları haber yapmıyor? Bunun tek bir nedeni var çünkü onlar yalancı basın." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...
ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...
ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...
ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! Vakaların yüzde 99'u...
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ABD'den flaş Coronavirüs açıklaması! "Vakaların yüzde 99'u..."
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