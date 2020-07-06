Antarktika’ya ilk cami Türkiye’ye yakışır

Öğlen saatlerinde gemiden ayrılıp sefer lideri Prof. Dr. Ersan Başar ile birlikte geçici üssümüzün bulunduğu Horseshoe Adası'na geçtik. Planlamamıza göre 7 kişilik ekip bu gece adada kalacaktık. Öncelikli iki amacımız gün batımı ve gün doğumunu fotoğraflamaktı. Ayrıca Bulgaristan'dan gelen özel bir talep vardı. Sefer ekibinin kendi elleriyle yemek yapması ve birlikte yenilen bu yemeğin fotoğraflarını hazırlayacakları kitap için istiyorlardı. Bilimsel projelerin büyük oranda tamamlanması, bilim insanlarının ise çalışmalarına son rötuşlarını atması sefer yönetimini rahatlatmıştı.
2 gün sonrası için dönüş hazırlığı yapıyorduk. Planımıza göre dönüş rotası üzerinde örnekleme çalışmaları yapacak ardından da Türkiye'ye dönecektik. Ancak sefer başlamadan önce sıklıkla duyduğumuz sefer sırasında da hayatımızın bir parçası haline gelen değişken meteorolojik durum bugün hepimizin canını fazlasıyla sıktı. Gelen haber oldukça can sıkıcıydı. Çok kötü bir hava dalgası geliyor. Bir an önce Horseshoe'den ayrılmazsak dönüş yolculuğu en az bir hafta aksayacak. Sefer lideri Ersan Başar ve iki yardımcısı Hakan Yavaşoğlu ile Özgün Oktar, apar topar gemiye döndü. Gemi kaptanı ile yapılan toplantılar Türkiye ve dünyanın değişik yerlerinden alınan meteorolojik değerlendirmeler sonrası sefer yönetimi adaya döndü. Alınan karar hepimizin için çok üzücüydü.
Üssü derhal kapatıp gemiye dönüyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde de ilk durağımız Dismal Adası olacak şekilde yolculuğumuz başlıyor. Üssü toplarken sanki yıllardır yaşadığım evimi terkediyormuş gibi hissettim kendimi. Bu kadar kısa sürede bu kadar aidiyet duygusu oluşacağını tahmin edemezdim. Birkaç saat içerisinde üssü kapattık. Antarktika'da üs kapatmak kilitlemek değil. Kıtada hiçbir yapıya kilit vurulmuyor. Özellikle açık bırakılıyor. Hatta Acil durum seti ve acil durum gıdaları da mutlaka hazır bulunduruluyor. Amaç gelebilecek herhangi birinin en az bir hafta yaşamını idame ettirmesi.
Seferin son anlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen Mühendis Çetin Biçer, geçtiğimiz yıl kurulan istasyondaki teknik bir aksaklığı fark etti. Kısa sürede sorunu çözen Biçer, istasyonun bakım ve güncellemesinin de yapıldığını söyledi. Biçer, yeni bir iletişim sistemi olan iridyum sistemi kurduklarını ifade ederek, "Sıcaklık, nem, rüzgar hız, yön, basınç, güneşlenme gibi meteorolojik parametrelerin kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda radyasyon ve güneşlenme şiddetini de ölçüyoruz. Bu verilerin anlık olarak tüm dünya ile paylaşılmasını da sağlayacağız" dedi.
DİSMAL İÇİN DEMİR ALDIK
Horseshoe Adası'na sefer ekibinin toplu fotoğraf çekimi ile veda ettik. Gemiye akşam 20.00'da döndük. Bir süre sonra gemi Dismal Adası'na doğru hareket etmeye başladı. Biz de bu sırada Prof. Dr. Ersan Başar ile toplantı halindeydik. Sefer ekibini bilgilendiren Başar, sabah saatlerinde Dismal Adası'na ulaşacağımızı söyledi. Harita Genel Müdürlüğü'nün kurduğu GNSS İstasyonu'ndan verileri aldıktan sonra tekrar yola çıkacağımızı söyleyen Başar, hava muhalefeti nedeniyle rota değişikliğine gidildiğini söyledi. Geminin tecrübeli kaptanı Juan Barra Recabarren ile yapılan toplantıda rota değişikliği ile 4 gün kazanacağımızı öğrendik. Bu haber bizim için iyi bir haber gibi görünse de dünya için kötü bir haber aslında. Adelaide körfezinin içinde yüzyıllardır buzlarla kaplı olan bir geçit ilk kez açık görünüyor. Uydu fotoğraflarıyla tespit edilen bu geçit küresel ısınmanın bir sonucu.
Seferin sonuna yaklaşırken, lojistik konusu yeniden gündemimize geldi. Lojistik ekibinin başında yer alan Kaptan Özgün Oktar ile lojistik konusunu konuştuk. Gemiyle başlangıç noktamıza doğru ilerken Oktar da bir seferin bitmesinin hemen ardından ikinci seferin hazırlıklarının başladığını anlattı. Seferin yaklaşık 1 yıl süren bir hazırlık süreci olduğunu belirten Oktar, "Lojistik çok ayaklı bir iş. Geminin kiralanması, kargo miktarının belirlenmesi, uçak biletleri oteller de işin bir parçası, öncelikli olarak gelecek bilim insanların tespiti. Diğer sefer katılımcıları ile birlikte tabi. Bilim insanlarının seçiminde de lojistiğin önemi var. Getireceği cihaz ve gideceği bölge de bizim için önemli.
Diğer insanların seçimi de önemli. Buradaki hiç kimsenin tek vasfı yok. Gelen herkesin birden fazla işte kalifiye olması gerekiyor. Aksi takdirde kişi sayısı çok fazla artar. Japonya ve Arjantin'de lojistiği donanma sağlar. Kalabalık gelmektense maliyeti düşürüp bir de minimum karbon ayak izi bırakmak istiyoruz. Atık miktarı da önemli. Bu bizim dördüncü seferimiz. Edindiğimiz tecrübeler bize yo gösteriyor ve her yıl tecrübeyle daha az sorunla karşılaşıyoruz. Dünyanın en uzak noktasındayız. Buraya bir malzemenin gelmesi bir vidanın gelmesi başlı başına büyük iş. Türkiye'den kuş bakışı 14 bin 430 kilometre uzaktayız. Taşımacılığın neredeyse her türünü kullanıyoruz. Öncelikli olarak yapılacak projeler ve gelecek kargoları belirliyoruz. Bunu yaparken de minimum malzeme ile yapmaya çalışıyoruz. Ekiplerin donanımlarını karşılaştırıp aynı olan donanımlardan yalnızca bir tanesini getiriyoruz. Bu başlı başına maliyet. Maddi maliyetin yanısıra karbon salınımını azaltmak için de kargo miktarına özen gösteriyoruz.
Bu yıl özellikle ulaşımı zor noktalarda kurulan GNSS istasyonlarının yaklaşık 4.5 ton malzemelerinin taşınmasında hem helikopter hem de botlardan faydalandık. Aynı zamanda bilimsel çalışmaların icrası sırasında her iki ulaşım aracını da kullandık. Sefer başlamadan önce verdiğimiz izinler çerçevesinde saha çalışmalarında toplanan örnekler, öncelikli olarak türlerine göre sınıflandırılıyor. Daha sonra soğuk zincirle gelmesi gereken yani bozulma ihtimali olan örnekler bu yolla Türkiye'ye gönderiliyor. Geri kalan örnekler ise kargo ile Türkiye'ye getirilerek bilim insanlarına teslim ediliyor" dedi.
ANKTARKTİKA'YA CAMİ
Antarktika'nın en kuzeyinde bulunan King George Adası'na günler sonra ulaştık. Gemiden ayrılarak karaya çıktık. Karada derme çatma inşa edilen ve zemininde asfalt bile olmayan havalimanında bizi almak üzere yola çıkan uçağı beklerken çevrede inşa edilen yapılar dikkatimizi çekti. Çok sayıda bilim üssünün bulunduğu King George Adası'nda iki tane de kilise var. Hem Katolik hem Ortodokslar için inşa edilen iki kilise de aslında sembolik olarak konumlandırıldı. Yapı olarak küçük bir yer işgal etseler de temsil ettikleri misyon çok büyük. Türkiye, Horseshoe Adası'nda kalıcı bilim üssü için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu üssün bünyesinde bir de caminin inşa edilmesi, ülkemizin temsil ettiği islam dünyası için büyük önem taşıyor. Antarktika'ya ilk camiyi yapmak da Türkiye'ye yakışır.
KITANIN KATI KURALLARI
Antarktika kendine has doğal güzelliği ve coğrafi yapısının yanında kuralları ile de diğer kıtalardan ayrılıyor. Kıtadan hayvan ya da bitki çıkarmak kesinlikle yasak. Kıtaya gideceklerin kara ya da buz sahasına çıkmadan önce ve sonra bot ve çizmelerini dezenfekte etmesi gerekiyor. İzinsiz olarak kıtadan ne taş ne buz ne penguen tüyü bile kıtadan çıkartılamaz. Kıtadan bir şey alınamayacağı gibi kıtaya bir şey bırakmak da kesinlikle yasak. Kıtaya gelenler, dışkıları dahil her şeyi kıtadan ayrılırken yanlarında götürmek zorunda. Kıtada geçiş hakkı tamamen hayvanlarda. Onların önüne geçmek yollarını kesmek kesinlikle yasak. Penguenlere en fazla 5 metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Penguenlere 5 metreden fazla yaklaşılmaması gerekiyor. Kürklü foklardan 15 metre ve deniz fillerinden en az 25 metre uzakta durulması gerekiyor. Tabi burada şu soru sorulabilir. Kıtadaki herkesin başında bir görevli mi var? Bu görevli kim? Çok özel bir kıta olan Antarktika'da kuralları uluslararası bir komisyon belirliyor. Ancak kıtaya giden herkes denetim mekanizmasının doğal bir parçası. Herkes herkesi denetleyebiliyor.
ANTARKTİKA NİÇİN DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ?
Antarktika dünyanın en bakir, en bozulmamış kıtası. Kıtadaki buzullarda milyonlarca yıl öncesine dair verilere ulaşabilmek mümkün. Bu sayede insan eliyle dünyaya verdiğimiz zararın boyutlarını görme ve verdiğimiz zararı düzeltmenin yollarını bulma şansımız var. Bilim insanları tam da bu nedenle kıtaya odaklanmış durumda. Elektronik bir cihazımızda uygulamalar çalışmadığında yada ayarlarının ciddi manada bozulduğunu düşündüğümüzde en kolay ve pratik çözüm olarak cihazı fabrika ayarlarına döndürürüz. İşte dünyanın fabrika ayarları da bu kıtada. Antarktika ne aradığını bilen herkese mutlaka bir şey sunuyor. Kıta birçok genetik sırrı da bünyesinde barındırıyor. Antarktika'daki olağan dışı koşullarda oluşan kimyasal maddeleri kullanarak kanserden antibiyotik dirençli enfeksiyonlara kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanabilecek ilaçlar şimdiden üretilmeye başlandı bile.
ANTARKTİKA ANLAŞMALAR SİSTEMİ
Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan kıtada kurallar Antarktika Antlaşmalar Sistemi ile belirleniyor. Antarktika Antlaşmalar Sistemi kapsamında 29 danışman ülke, 24 gözlemci ülke bulunuyor. Türkiye halen gözlemci ülkeler arasında bulunuyor. İnsanlığın ortak yararına adanmış tek toprak parçası olan, yerli halkı bulunmayan ve hiçbir ülkenin yönetiminde olmayan Antarktika, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılıyor. Kıtaya penguenler, foklar, balinalar, kuşlar ve çeşitli hayvanlar ev sahipliği yapıyor.