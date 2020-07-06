Antarktika’ya ilk cami Türkiye’ye yakışır

KITANIN KATI KURALLARI

Antarktika kendine has doğal güzelliği ve coğrafi yapısının yanında kuralları ile de diğer kıtalardan ayrılıyor. Kıtadan hayvan ya da bitki çıkarmak kesinlikle yasak. Kıtaya gideceklerin kara ya da buz sahasına çıkmadan önce ve sonra bot ve çizmelerini dezenfekte etmesi gerekiyor. İzinsiz olarak kıtadan ne taş ne buz ne penguen tüyü bile kıtadan çıkartılamaz. Kıtadan bir şey alınamayacağı gibi kıtaya bir şey bırakmak da kesinlikle yasak. Kıtaya gelenler, dışkıları dahil her şeyi kıtadan ayrılırken yanlarında götürmek zorunda. Kıtada geçiş hakkı tamamen hayvanlarda. Onların önüne geçmek yollarını kesmek kesinlikle yasak. Penguenlere en fazla 5 metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Penguenlere 5 metreden fazla yaklaşılmaması gerekiyor. Kürklü foklardan 15 metre ve deniz fillerinden en az 25 metre uzakta durulması gerekiyor. Tabi burada şu soru sorulabilir. Kıtadaki herkesin başında bir görevli mi var? Bu görevli kim? Çok özel bir kıta olan Antarktika'da kuralları uluslararası bir komisyon belirliyor. Ancak kıtaya giden herkes denetim mekanizmasının doğal bir parçası. Herkes herkesi denetleyebiliyor.