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, İtalyan mevkidaşı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek. 'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya gerçekleştirdiği önemli ziyaretin hemen ardından yapılacak bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:07 Son Güncelleme: 6.7.2020 15:10 ABONE OL
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.

GÜNDEMDEKİ KONULAR...

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek. Bakan Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya gerçekleştirdiği önemli ziyaretin hemen ardından yapılacak bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Libya’da gurur verici yerdeyiz Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Libya'da!

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Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüşecek
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