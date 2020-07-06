Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert mesaj: AB Türkiye aleyhinde karar alırsa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak açıklama yapıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sorunların üstesinden AB ile birlikte gelmeliyiz. Yunanistan-Rum kesimi ilişkilerimizi rehin aldı. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma var" dedi.

AB VİZE SERBESTİSİ SÖZÜNÜ, YERİNE GETİRMELİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmesi lazım. Vize serbestisi AB'nin sözü, yerine getirmeli. AB'nin adil davranmadığını söylemek hakkımız" dedi.

Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'e verdiği desteği de eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın taciz iddiasının yalan olduğunu kanıtladık. Fransa burada dürüst davranmadı, biz bunu ispat ettik" şeklinde konuştu. "Fransa Türkiye'den özür dilemeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa, karşılığını vermek zorunda kalırız" uyarısında da bulundu.

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