Bebeğinin kafasını duvara vurarak öldürdü! Eşi resepsiyondan çığlıklarla yardım istedi

İngiliz havayolları pilotu Mohamed Barakat, önce eşini darp etti sonra 1 yaşındaki bebeğini canice öldürdü.22 yaşındaki eşini darp eden pilot kavga sırasında uykusundan uyanan 1 yaşındaki bebeğini başını duvara vurarak darp etti.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Kazakistan'daki beş yıldızlı otelde 1 yaşındaki bebeğinin kafasını duvara vurarak, öldürmekle suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Barakat ise, hakkındaki davanın polis tarafından 'uydurulduğunu' iddia etti.