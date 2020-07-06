Boşnaklardan Türkiye’ye sevgi seli

SIRBISTAN'NIN Sancak bölgesindeki Boşnak halkın yoğun olarak yaşadığı 200 bin nüfuslu Novi Pazar'da (Yeni Pazar) Kovid- 19 nedeniyle yaşanan sıkıntıların ilacı Türkiye oldu. Boşnaklardan yardım çağrısına anında cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Novi Pazar'a gönderilen destek Türk bayraklarıyla donatılan konvoylar eşliğinde karşılandı. Boşnakların, yardım kolilerini elden ele taşıyarak "Çok yaşa Türkiye" sloganları atması tüm Balkanlar'da duygu yüklü sahnelere neden oldu.