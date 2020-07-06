Dünyada günlük vaka artışı 200 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 489 bini geçti. Toplam 535 bin 340 kişi öldü.Dünya genelindeki 1 günlük vaka artışı, toplamda 212 bin 326 oldu.Ölenlerin sayısı son 24 saat içinde 219 artarak 132 bin 331 oldu. Günlük vaka artışı 45 bin 510 olarak kaydedildi.Katalonya'da yasaklar yeniden devrede. 210 bin kişi karantinaya alındı.Ölümler 30 bini vakalar 252 bini geçti. Meksika en çok ölümün yaşandığı 5. ülke oldu.Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.Son 24 saatte bin 91 kişi daha öldü. 37 bin 923 vaka kaydedildi.Bu yıl yeni doğan bebek sayısı 10 bin düşecek.610 kişi öldü.Can kaybı 11 bini aştı.