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Dünyada günlük vaka artışı 200 bini geçti

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Dünyada günlük vaka artışı 200 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 489 bini geçti. Toplam 535 bin 340 kişi öldü.
Dünya Sağlık Örgütü: Dünya genelindeki 1 günlük vaka artışı, toplamda 212 bin 326 oldu.
ABD: Ölenlerin sayısı son 24 saat içinde 219 artarak 132 bin 331 oldu. Günlük vaka artışı 45 bin 510 olarak kaydedildi.
İspanya: Katalonya'da yasaklar yeniden devrede. 210 bin kişi karantinaya alındı.
Meksika: Ölümler 30 bini vakalar 252 bini geçti. Meksika en çok ölümün yaşandığı 5. ülke oldu.
Filistin: Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Brezilya: Son 24 saatte bin 91 kişi daha öldü. 37 bin 923 vaka kaydedildi.
İtalya: Bu yıl yeni doğan bebek sayısı 10 bin düşecek.
Hindistan: 610 kişi öldü.
Afrika: Can kaybı 11 bini aştı.
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Dünyada günlük vaka artışı 200 bini geçti
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