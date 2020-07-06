Dünyada günlük vaka artışı 200 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 489 bini geçti. Toplam 535 bin 340 kişi öldü.
Dünya Sağlık Örgütü:
Dünya genelindeki 1 günlük vaka artışı, toplamda 212 bin 326 oldu.
ABD:
Ölenlerin sayısı son 24 saat içinde 219 artarak 132 bin 331 oldu. Günlük vaka artışı 45 bin 510 olarak kaydedildi.
İspanya:
Katalonya'da yasaklar yeniden devrede. 210 bin kişi karantinaya alındı.
Meksika:
Ölümler 30 bini vakalar 252 bini geçti. Meksika en çok ölümün yaşandığı 5. ülke oldu.
Filistin:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Brezilya:
Son 24 saatte bin 91 kişi daha öldü. 37 bin 923 vaka kaydedildi.
İtalya:
Bu yıl yeni doğan bebek sayısı 10 bin düşecek.
Hindistan:
610 kişi öldü.
Afrika:
Can kaybı 11 bini aştı.