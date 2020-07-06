Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri George Floyd cinayeti davasında şoke eden gelişme! 3. polis memuru da kefaletle serbest

cinayeti davasında şoke eden gelişme! 3. polis memuru da kefaletle serbest

Amerika'da siyahi 'un polis cinayetine kurban gitmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı. George Floyd'un öldümesine sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru da kefaetle serbest kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:54 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:01 ABONE OL
George Floyd cinayeti davasında şoke eden gelişme! 3. polis memuru da kefaletle serbest

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru Thomas Lane (37) de kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayının yeni şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

ABD'de, 25 Mayıs tarihinde siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru da kefaletle serbest bırakıldı. Minnesota'da Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, George Floyd'un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao'nun kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. ABD medyasının haberine göre, 34 yaşındaki Thao'nun cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

750 BİN DOLARI NEREDEN BULUNDU?

George Floyd'un ölümüne sebep olmaktan 2'inci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacak polis memurlarından Tou Thao'nun da serbest kalmasıyla, polis memurlarının 750 bin ABD Doları kefalet ücretini nasıl karşıladıkları akıllarda soru işareti bıraktı.

Amerika'da büyük skandal! George Floyd'un ölümüne neden olan polise emekli ikramiyesi... ABD'deki "George Floyd" protestoları ülke tarihindeki en geniş katılımlı eylem ABD'li Floyd’un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
George Floyd cinayeti davasında şoke eden gelişme! 3. polis memuru da kefaletle serbest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA