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'nin başkenti 'da akılalmaz görüntü: Patlayan su borusu şehri göle çevirdi

'nin başkenti 'nın en işlek caddelerinden A406 ile A41'i su bastı. Caddede bakım onarım sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü

Giriş Tarihi: 6.7.2020 23:06 Son Güncelleme: 6.7.2020 23:14 ABONE OL
İngiltere'nin başkenti Londra'da akılalmaz görüntü: Patlayan su borusu şehri göle çevirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden A406 ile A41'i su bastı. Caddede bakım onarım sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü. Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, otomobillerinde mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yerel saattle 15:30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, su borularının patlaması sonucu A406- A41 otobanlarının çift yönlü olarak sular altında kaldığı ve çok sayıda sürücünün otomobil içerisinden kurtarılmayı beklediği kaydedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da akılalmaz görüntü: Patlayan su borusu şehri göle çevirdi | Video

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İngiltere'nin başkenti Londra'da akılalmaz görüntü: Patlayan su borusu şehri göle çevirdi
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