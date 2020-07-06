SON DAKİKA: NASA'dan geceye damga vuran Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...

"GECENİN KARANLIĞINDA PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"

NASA'nınn Twitter hesabından yapılan paylaşımda fotoğrafa şu not düşüldü:

Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara." ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak.