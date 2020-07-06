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: 'dan geceye damga vuran Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...

haberine göre; ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () Ankara'nın bir astronot tarafından çekilen fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafa, "Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara" notu düşüldü. Paylaşım Türk kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi. Çok sayıda destek mesajı da atıldı. İşte 'nın Ankara paylaşımı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:34 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:08 ABONE OL
SON DAKİKA: NASA'dan geceye damga vuran Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...

bir astronot tarafından çekilen Ankara fotoğrafını yayınladı. Resmi hesaptan yayınlanan paylaşıma Türk sosyal medya kullanıcılarından mesaj yağdı. Ankara'nın gece çekilen fotoğrafına düşülen not da dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA: NASA'dan geceye damga vuran Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...

"GECENİN KARANLIĞINDA PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"

NASA'nınn Twitter hesabından yapılan paylaşımda fotoğrafa şu not düşüldü:

Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara." ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak.

SON DAKİKA: NASA'dan geceye damga vuran Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...

GECEYE DAMGASINI VURDU

'nın paylşımı Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Binlerce kez paylaşılan fotoğrafa, binlerce yorum ve beğeni geldi.

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SON DAKİKA: NASA'dan geceye damga vuran Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...
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