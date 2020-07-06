SON DAKİKA: NASA'dan geceye damga vuran Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...

NASA bir astronot tarafından çekilen Ankara fotoğrafını yayınladı. Resmi hesaptan yayınlanan paylaşıma Türk sosyal medya kullanıcılarından mesaj yağdı. Ankara'nın gece çekilen fotoğrafına düşülen not da dikkatlerden kaçmadı.
"GECENİN KARANLIĞINDA PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"
NASA'nınn Twitter hesabından yapılan paylaşımda fotoğrafa şu not düşüldü:
Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara." ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak.
GECEYE DAMGASINI VURDU
NASA'nın paylşımı Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Binlerce kez paylaşılan fotoğrafa, binlerce yorum ve beğeni geldi.