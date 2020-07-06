Son dakika: Oscar ödüllü bestekar Ennio Morricone’nin hayatını kaybetti

Edinilen son dakika habere göre; Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

FİLM MÜZİKLERİNİN EFSANE İSİMLERİNDEN...

Film müziklerinin efsane ismi dünyaca ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Western türündeki film müziklerinin efsane isimlerinden olarak bilinen Morricone, İyi, Kötü, Çirkin, Birkaç Dolar İçin ve Bir Zamanlar Amerika'da gibi kült filmeler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.

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