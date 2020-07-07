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Bakan Yardımcısı Kıran: Yunanistan, sorumluları yargılamalıdır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin öldürüldüğü iddialarının araştırılması için Avrupa Parlamentosu'nda 100'den fazla imza toplandığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:33 ABONE OL
Bakan Yardımcısı Kıran: Yunanistan, sorumluları yargılamalıdır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin öldürüldüğü iddialarının araştırılması için Avrupa Parlamentosu'nda 100'den fazla imza toplandığını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yunan güvenlik güçleri ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin öldürüldüğünü yalanlamıştı. Avrupa Parlamentosu konunun araştırılması için 100'den fazla imza topladı. Yunanistan, mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve sorumluları yargılamalıdır" dedi.

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Bakan Yardımcısı Kıran: Yunanistan, sorumluları yargılamalıdır
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