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Son dakika: : Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi

Edinilen son dakika haberine göre; , Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 15:04 Son Güncelleme: 7.7.2020 15:34 ABONE OL
Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.

Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.

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Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi | Video

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Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi
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