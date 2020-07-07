BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
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Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi | Video
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