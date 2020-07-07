Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılıyor

, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Anlaşması'na katılmak için gerekli hukuki prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün'ün, söz konusu anlaşmaya katılmak üzere gerekli belgeleri dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:31 ABONE OL
Çin, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Anlaşması'na katılmak için gerekli hukuki prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün'ün, söz konusu anlaşmaya katılmak üzere gerekli belgeleri dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini bildirdi.

"Bu, Çin'in, bu anlaşmaya katılmak için tüm hukuki prosedürleri tamamladığı anlamına geliyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, anlaşmanın 6 Temmuz'dan başlayarak 90 gün sonra Çin için yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Çin ilgili anlaşmaya katılan 107'nci ülke olacak. Silah Ticareti Anlaşması, 2013'te BM nezdinde uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl nisan ayında, ülkesinin imzasını anlaşmadan çekeceğini açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA