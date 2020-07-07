Çin'de feci kaza! Öğrenci taşıyan otobüs su kanalına düştü! 21 ölü...

Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Çin’de gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi öldü | Video
21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu Tarihin en ölümcül salgınına neden olmuştu! Çin'den gelen Bubonik veba haberi ile ilgili DSÖ'den jet açıklama Son dakika: Çin'den yine korkunç haber geldi! Corona virüsü bitmeden yeni pandemi patlak verdi...