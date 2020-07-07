Çin'de feci kaza! Öğrenci taşıyan otobüs su kanalına düştü! 21 ölü...

Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Çin’de gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi öldü | Video

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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