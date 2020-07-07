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'de feci ! Öğrenci taşıyan otobüs su kanalına düştü! 21 ölü...

'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü. , 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 15:21 Son Güncelleme: 7.7.2020 15:37 ABONE OL
Çin'de feci kaza! Öğrenci taşıyan otobüs su kanalına düştü! 21 ölü...

Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Çin'in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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Çin'de feci kaza! Öğrenci taşıyan otobüs su kanalına düştü! 21 ölü...
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