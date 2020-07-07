Çin’de şimdi de ‘hıyarcıklı veba’ çıktı

Çin'de sağlık yetkilileri, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişide hıyarcıklı veba görüldüğünü açıkladı. Ülkedeki sağlık uyarı sistemi bir kademe yükseltildi. Vebanın görüldüğü çobanın karantinaya aldığı ve durumunun stabilize olduğu belirtiliyor. Bakterilerle yayılan hastalık ölümcül olsa da basit antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Vaka çobanın cumartesi günü Bayannur kentinde hastaneye gitmesiyle tespit edildi. Hastanın bakteriyi nereden kapmış olabileceği henüz netlik kazanmadı. Veba taşıyabilecek hayvanların avlanmaması ve yenmemesi uyarısı yapılıyor.