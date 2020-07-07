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kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya mı çarpacak? İşte detaylar....

isimli yörüngedeki uzay istasyonunda görevli astronotlar tarafında görüntülendi. 23 Temmuz'da Dünya'ya en yakın geçişini gerekleştirecek olan Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya çaracak mı? İşte uzmanlardan açıklamalar...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:16 ABONE OL
Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

Dünya'ya yaklaşana NEOWISE kuyruklu yıldızı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından görüntülendi.

Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

23 TEMMUZ'DA...

Geçtiğimiz günlerde Güneş'e en yakın geçişini yapan 23 Temmuz'da Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve gezegenimize 103 milyon kilometreye kadar yaklaşacak.

Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

754 metrelik bir çapa sahip olan NEOWISE kilometrelerce uzanan kuyruğu sayesinde teleskoplar ile takip edilebiliyor. Uzmanlar kuyruklu yıldızın gezegenimize çarpma ihtimalinin olmadığının altını çiziyor.

Son dakika: 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı?

Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

PEKİ GEZEGENİMİZ OLASI BİR ASTEROİD ÇARPMASINA KADAR NE KADAR HAZIRLIKLI?

NTV'nin haberine göre; Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....
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