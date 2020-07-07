Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya kuyruklu yıldız mı çarpacak? İşte detaylar....

PEKİ GEZEGENİMİZ OLASI BİR ASTEROİD ÇARPMASINA KADAR NE KADAR HAZIRLIKLI?

NTV'nin haberine göre; Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

