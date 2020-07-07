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Son dakika: açıkladı! İşte ! 28 bin yıllık miras...

coronavirüs ile ilgili çarpıcı bir araştırma sonucunu açıkladılar. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüsten ölüm riskini artıran genler ile ilgili şoke eden bir sonuç elde edildi. Bilim insanlarının ile ilgili yaptıkları açıklamada pandeminin 28 bin yıllık miras olduğunu ileri sürüldü. olarak adlandırılan insan türünde coronavirüs genlerinin olduğu iddia edildi. İşte çarpıcı araştırmanın detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 16:57 Son Güncelleme: 7.7.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...

coronavirüsün genetik şifresine ilişkin çarpıcı bir araştırma sonucunu açıkladı. Yapılan araştırmada corona virüsün 28 bin yıl önce yaşamış olan olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü. İşte coronavirüsün genetik şifresine yönelik son dakika haberin detayları...

Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...

tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsten ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen (Covid-19) salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Biliminsanları koronavirüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...

SALGIN 28 BİN YILLIK MİRAS

Neanderthaller, Buz Çağı'nda Avrupa'da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor. Bilim insanları, koronavirüse karşı olan insan bağışıklığının zayıflığını, insanların günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış bu insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...

'GEN' BANGLADEŞ'TE DAHA YAYGIN BULUNUYOR

Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa'daki insanların yaklaşık % 8'inde ve Amerika'daki insanların yaklaşık % 4'ünde tespit ettiklerini ifade etti. Diğer yandan koronavirüse karşı ölme riskini arttıran bu gen, Günay Asya'da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler'de daha yaygın bulunduğu belirtildi.

Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...

GENİN KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİSİ

Araştırmada, hastalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu genlerin bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği tepkiyi etkileyerek insanların ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığını artırdığı öne sürüldü. Bilimsel araştırmayı yürüten Profesör Hugo Zeberg ve Dr Svante Pääbo, çalışmalarında üçüncü kromozomda bulunan Neandertal genetik sekansına sahip olmanın 'kişide ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu yarattığını ve ana genetik risk faktörü' olduğunu söyledi.

Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...

NEANDERTALLER KİM?

Bilim insanları bu insan türünün kalıntılarına ilk olarak dünya üzerinde Hırvatistan'da rastlamıştı. Neandertaller, on binlerce yıl önce insanlarla birlikte yaşayan ve görünüş ve boyut olarak insanlara çok benzemelerine rağmen daha bodur ve daha kaslı bir türdü.

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Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...
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