Son dakika: Alman ve İsveçli bilim insanları açıkladı! İşte coronavirüsün genetik şifresi! 28 bin yıllık miras...

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsten ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen koronavirüs (Covid-19) salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Biliminsanları koronavirüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.