Son dakika: Brezilya Cumhurbaşkanı'nın corona testi pozitif çıktı! Jair Bolsonaro corona virüse yakalandı!

Bolsonaro, corona virüs salgınını hafife aldığıve gerekli önlemleri aldırmadığı gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.Bugün sonuçlanan corona virüsü testine göre Jair Bolsonaro koronavirüse yakalandı. Brezilya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun tedavi altına alındığı açıklandı.

JAIR BOLSONARO KİMDİR?

Bolsonaro lisenin ardından askeri eğitim görmeye başladı. Orduda paraşütçü olarak görev yapmaya başlayan Bolsonaro'u üst düzey subaylar "hırslı ve saldırgan" olarak nitelemekteydi. Orduda 17 yıl görev yapan Jair Bolsonaro, 1988'de Hristiyan Demokrat Parti üyesi olarak Rio de Janeiro şehir meclisine girdi. 1990'da ise yine aynı partiden federal kongre üyesi seçildi. Ardından geçen yıllarda çeşitli partilere katılıp ayrıldı.

Ocak 2018'de Sosyal Liberal Parti'ye katılan Bolsonaro, bu süreçte toplumsal liberal tutumlarını terk ederken, ulusal muhafazakar sağ kanat pozisyonuna geçti.

Başkanlık kampanyası

Jair Bolsonaro, 22 Temmuz 2018'de cumhurbaşkanlığı adayı olarak gösterilirken, adaylığı 6 Ağustos 2018'de resmiyet kazandı. Seçim kampanyasında önceleri daha az agresif davranan Bolsonaro, aşırı milliyetçi ve dini söylemleri ile vatandaşlara seslendi.

Kampanyasını sürdürdüğü günlerde destekçileri ile bir araya gelen Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de midesinden bıçaklandı. Jair Bolsonaro'ya yapılan bu saldırı siyasi yelpazenin her iki tarafından ve Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer tarafından kınandı.

Jair Bolsonaro milliyetçi ve popülist olarak tanımlanıyor ve aşırı sağ politikaları savunuyor. Genellikle genç, orta-üst sınır, muhafazakarlar ve Hristiyan gruplar tarafından destekleniyor. Solcu politikalara karşı güçlü muhalefetiyle tanınan Bolsonaro, homofobik, göçmen karşıtı söylemleri ile dikkat çekiyor. Askeri rejimi savunan Jair Bolsonaro'nun kadınlar hakkında görüşleri de oldukça eleştiriliyor.

Kadına bakışı

Bolsonaro, 2015'te Zero Hora'ya verdiği röportajda kadınların erkeklerle aynı maaşı almamaları gerektiğini, çünkü kadınların hamile kaldığını, bu durumun da iş üretkenliğine zarar verdiğini söylemişti.