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Son dakika: 'da korkulan oluyor! salgını yeniden yükselişe geçti

Edinilen son dakika habere göre; ’da yeniden yükselişe geçen salgını nedeniyle son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:07 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:29 ABONE OL
Son dakika: İran'da korkulan oluyor! Coronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 200 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 11 bin 931'e yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 200 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 11 bin 931'e çıktı. Ülkede 2 bin 637 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 245 bin 688'e ulaştığı açıklandı.

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Son dakika: İran'da korkulan oluyor! Coronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti
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