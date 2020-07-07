Son dakika: O karar ortalığı karıştırdı! Rusya'dan İngiltere'ye misilleme...

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından yapılan açıklamada düzenlemelerin, "Rusya tarihinin bilinen en büyük yolsuzluğunu ortaya çıkaran Magnitsky'nin ve gazeteci yazar Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kişileri kapsayacağı" ifade edilmişti.