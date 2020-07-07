Son dakika: O karar ortalığı karıştırdı! Rusya'dan İngiltere'ye misilleme...

Gelen son dakika haberine göre; Rusya'nın, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağı duyuruldu.
NE OLMUŞTU?
İngiltere, Rus vergi uzmanı Sergei Magnitsky'nin ölümü nedeniyle 25 Rus, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle de 20 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca insan haklarını ihlal edenlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören ABD'deki Magnitsky Yasası'na benzer bir yasayla, en ağır insan hakları ihlallerine karışanların hedef alınacağı belirtilerek, listede ilk olarak toplam 49 kişiye yer verildiği söylendi.