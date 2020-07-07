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: O karar ortalığı karıştırdı! 'dan 'ye misilleme...

haberine göre; , Rus vergi uzmanı Sergei Magnitsky'nin ölümü nedeniyle 25 Rus, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle de 20 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı. kararın ardından İngiltere'ye misilleme yaptı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:32 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:48 ABONE OL
Son dakika: O karar ortalığı karıştırdı! Rusya'dan İngiltere'ye misilleme...

Gelen haberine göre; 'nın, 'nin yaptırım kararı nedeniyle karşı yaptırım uygulayacağı duyuruldu.

Son dakika: O karar ortalığı karıştırdı! Rusya'dan İngiltere'ye misilleme...

NE OLMUŞTU?

, Rus vergi uzmanı Sergei Magnitsky'nin ölümü nedeniyle 25 Rus, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle de 20 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.

Son dakika: O karar ortalığı karıştırdı! Rusya'dan İngiltere'ye misilleme...

Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından yapılan açıklamada düzenlemelerin, " tarihinin bilinen en büyük yolsuzluğunu ortaya çıkaran Magnitsky'nin ve gazeteci yazar Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kişileri kapsayacağı" ifade edilmişti.

Son dakika: O karar ortalığı karıştırdı! Rusya'dan İngiltere'ye misilleme...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca insan haklarını ihlal edenlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören ABD'deki Magnitsky Yasası'na benzer bir yasayla, en ağır insan hakları ihlallerine karışanların hedef alınacağı belirtilerek, listede ilk olarak toplam 49 kişiye yer verildiği söylendi.

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Son dakika: O karar ortalığı karıştırdı! Rusya'dan İngiltere'ye misilleme...
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