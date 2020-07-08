ABD'de tartaklandıktan sonra ölen siyahi gencin ölüm anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir gençlik merkezinin kafeteryasında sandviç fırlattığı gerekçesiyle tartaklanan ve hayatını kaybeden siyahi bir gencin ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kurbanın avukatı Geoffrey Fieger tarafından paylaşılan görüntülerde, Kalamazoo'daki Lakeside Akademide nisan ayında, sözlü bir münakaşa üzerine sandviç fırlattığı görülen 16 yaşındaki Cornelius Fredericks isimli genç, merkez personeli tarafından üzerine çullanılmadan önce yere düşürülüyor.

Söz konusu personelden bazılarının Fredericks'in kollarını ve bacaklarını çektiği ve baskı altında tuttuğu, diğerlerinin de göğsüne ve karnına oturur ya da uzanır halde göründüğü videoda, gencin yaklaşık 12 dakika boyunca yerde kaldığı anlaşılıyor.

Videonun sonuna doğru bazı çalışanlar tarafından oturtulmaya çalışılan genç yere yığılıyor. Daha sonra içeri girenler, gence kalp masajı yapmaya başlıyor.

Bazı kısımlarının kesildiği anlaşılan ve ses içermeyen görüntülerde Fredericks'in "Nefes alamıyorum." diye bağırdığı belirtiliyor.

OLAY SIRASINDA KALBİ DURDU

Yetkililer, Fredericks'in 29 Nisan'da yaşanan olay esnasında kalbinin durduğunu ve kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olay adli tıp kayıtlarına cinayet olarak geçerken, otopsi sonucu Fredericks'in asfiksi (nefes kesilmesi) sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Geçen ay, Frederick'in ölümüyle ilgili olarak gençlik merkezinde çalışan 3 kişinin, taksirle adam öldürme ve ikinci derece çocuk istismarı ile suçlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

