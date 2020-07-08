Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 542 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 21 bin 916'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 465 artarak 13 bin 100'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 274'e çıktı.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'e yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastalarına yönelik evde tedavi programı hazırladı.

Programa göre Kovid-19 belirtilerini taşıdığından şüphelenen kişiler bağlı oldukları polikliniklere telefonla müracaat ederek saha hekimlerine bilgi verecek.

Testi pozitif çıkan fakat belirtisi bulunmayan hastaların evine ilaç gönderilecek. Durumu kötüleşenler ise hastanede tedavi altına alınacak.

- Belarus'ta 221 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 221 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 64 bin 224'ye çıktığı kaydedildi.

Toplam 1 milyon 87 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 7 artarak 443'e, iyileşenlerin sayısının da 952 artışla 52 bin 854'e ulaştığı aktarıldı.

Başbakan Roman Golovçenko, salgının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "Durumun çok iyi olduğunu ve bunu kolay şekilde atlattığımızı söyleyemeyiz. Ancak durum kontrol edilebilir." dedi.

Karantinanın ilan edilmediği Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

- Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 330 kişide virüs görülmesiyle toplam vaka sayısının 18 bin 471'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık çalışanlarından 2 bin 561'inin virüse yakalandığı ve 28'inin virüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 11 artarak 614'e, iyileşenlerin sayısının 308 artışla 11 bin 549'a ulaştığı dile getirildi.

Bir günde 2 bin 69 testin yapıldığı ülkede, 24 bin 856 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 25 artarak 1332'ye çıktı.

Salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

- Ukrayna

Ukrayna hükümeti, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülkedeki gece kulüplerinin saat 23.00'e kadar çalışmasını kararlaştırdı.

Salgın nedeniyle 1306 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 50 bin 414, sağlığına kavuşanların sayısı da 23 bin 119 olarak açıklanmıştı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

- Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 345 artarak 8 bin 486'ya ulaştığını belirtti.

Virüsten ölenlerin sayısının 13 artarak 112'ye yükseldiğini aktaran Akmatova, toplam 2 bin 983 hastanın iyileştiğini söyledi.

Başbakan Kubatbek Boronov, hastanelerde doktor ve hemşire eksikliği nedeniyle izindeki tüm doktorların göreve çağrılmasını talep etti.

Kovid-19 hastaları için oluşturulan hastanelerin dolduğu ülkede hafif ve orta belirtileri olan hastalar, okul, spor tesisleri ve otellerde hazırlanan sahra merkezlerinde tedavi görüyor.

Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, Kovid-19 vakalarının yüzde 42'sinin başkent Bişkek'te bulunduğunu belirterek şehirde oluşturulan sahra hastanesinde ilacını yanında getirenlere sağlık ekiplerince sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Bişkek'te bir okul binasında yeni açılan sahra hastanesini ziyaret ederek doktorlara moral verdi.

- Özbekistan'da 10 Temmuz'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılıyor

Özbekistan'da vakaların artmasının ardından Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, 10 Temmuz'dan itibaren 1 Ağustos'a kadar karantina tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Bu kapsamda, ülkede tüm araçların hareketi yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşların halka açık yerlerde bulunması ve üçten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak. Devlet kurumları uzaktan çalışma sistemine geçecek.

Alışveriş merkezi, pazar yerleri, spor salonları, havuz, kreş, dershane, kafe ve lokantaların faaliyeti yeniden askıya alınırken, düğün, aile merasimleri ve diğer toplu etkinlikler de yasaklanacak.

Ülkede yürürlükte olan 14 günlük karantina süresi de yeni uygulamaya göre 10 gün olarak belirlendi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 144 artarak 10 bin 982'ye, virüsten ölenlerin sayısının 1 artarak 42'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 77 artışla 6 bin 888'e yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılan ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 52 hastanın tedavisi sürüyor.

Kovid-19'la Mücadele Komisyonu üyesi Prof. Dr. Habilulla Akilov, Kovid-19 hastaları için ayrılan hastanelerdeki yatakların dolduğunu kaydederek günlük vaka sayısının 1000'in üzerine çıkması durumunda ülkedeki sağlık sisteminin iflas edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde günlük vaka sayısının belirgin ölçüde arttığı ülkede bir haftadan beri 300'ün üzerinde günlük vaka tespit ediliyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 1 Temmuz itibarıyla bazı tedbirler yeniden sıkılaştırılmıştı.

- Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 364 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 49 artarak 6 bin 364'e, ölü sayısı 1 artarak 54'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 46 artarak 5 bin 11'e yükseldi.

Ülkede 1299 hastanın tedavisi sürüyor.