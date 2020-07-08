Bilim insanlarından coronavirüs uyarısı! Koronavirüs beyin hasarına yol açıyor

İSPANYOL GRİBİ UYARISI

UCL'in noroloji enstitüsünde görev yapan ve araştırmanın eş yazarı Michael Zandi, "1918 yılındaki İspanyol gribinden sonraki yıllarda uyku rahatsızlığının yaygınlaşması gibi geniş çaplı beyin hastalıkları salgını görüp görmeyeceğimiz halen merak konusu" dedi.



Covid-19 üst solunum yollarını etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Ancak beyin doktorları ve nörobilimciler Covid-19'un insan beyni üzerinde etki bırakabileceğini düşünüyor.



Araştırmadaki dokuz katılımcıdan genellikle viral rahatsızlıklar sonrası çocuklarda karşılaşılan akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) görüldü. Makalede normalde Londra'da ayda ortalama bir ADEM hastasının görüldüğü ancak şu anda her hafta bir hastanın benzer semptomları gösterdiği belirtildi.



Corona virüs küresel salgını henüz bir yılını bile doldurmadı. Bu nedenle uzun dönemli etkileri öngörülemiyor.