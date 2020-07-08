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insanlarından uyarısı! beyin hasarına yol açıyor

12 milyona yakın kişiye bulaşan corona virüs pandemisinin vücuda etkilerine yönelik araştırmalar devam ediyor. insanlarının coronavirüsün beyne etkisine yönelik yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Edinilen son dakika habere göre; corona virüsün beyinde hasar bıraktığı ortaya çıktı. 'un ardından beyin iltihabı, psikoz ve deliryum vakalarının artabileceği belirtildi. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, corona virüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:13 Son Güncelleme: 8.7.2020 17:17 ABONE OL
Bilim insanlarından coronavirüs uyarısı! Koronavirüs beyin hasarına yol açıyor

insanları 'ın fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İngiltere'deki Londra Üniversitesi Akademisi'nde (University College London, UCL) yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs salgınıyla beyin hasarı arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Araştırmacılar corona virüs salgını sonrası beyin hasarlarında artış olabileceğine işaret etti.

Çalışma fonksiyon bozukluğu, inme, sinir hasarı gibi beyin hastalıklarıyla hastaneye giden 43 Covid-19 hastasının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilim insanlarından coronavirüs uyarısı! Koronavirüs beyin hasarına yol açıyor

İSPANYOL GRİBİ UYARISI

UCL'in noroloji enstitüsünde görev yapan ve araştırmanın eş yazarı Michael Zandi, "1918 yılındaki İspanyol gribinden sonraki yıllarda uyku rahatsızlığının yaygınlaşması gibi geniş çaplı beyin hastalıkları salgını görüp görmeyeceğimiz halen merak konusu" dedi.

üst solunum yollarını etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Ancak beyin doktorları ve nörobilimciler Covid-19'un insan beyni üzerinde etki bırakabileceğini düşünüyor.

Araştırmadaki dokuz katılımcıdan genellikle viral rahatsızlıklar sonrası çocuklarda karşılaşılan akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) görüldü. Makalede normalde Londra'da ayda ortalama bir ADEM hastasının görüldüğü ancak şu anda her hafta bir hastanın benzer semptomları gösterdiği belirtildi.

Corona virüs küresel salgını henüz bir yılını bile doldurmadı. Bu nedenle uzun dönemli etkileri öngörülemiyor.

Bilim insanlarından coronavirüs uyarısı! Koronavirüs beyin hasarına yol açıyor

VİRÜS BEYİN HÜCRELERİNDE 3 GÜNDE 10'A KATLANIYOR

NTV'de yer alan habere göre; 'un beyinde hasar bırakabileceğine dair bir araştırma da geçen aylarda ABD'de yayımlanmıştı.

ABD'de yer alan John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, corona virüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

Bilim insanlarından coronavirüs uyarısı! Koronavirüs beyin hasarına yol açıyor

Araştırmacılar, 'un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Covid-19 hastalarında katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bilirtildi.

Bilim insanlarından coronavirüs uyarısı! Koronavirüs beyin hasarına yol açıyor

HASTALARIN ÜÇTE BİRİNDE BEYİN VE SİNİR HASARI

Çin'in Wuhan kentinde bulunan Huazhong ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koymuştu.

JAMA Neurology Journal'de yayımlanan araştırmada, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Bo Hu ve meslektaşları, ocak ayı ortasından şubat ortasına kadar, salgının ortaya çıktığı Wuhan'da 214 hastasını inceledi.Hastaların tümü üniversiteye bağlı Union Hastanesi'ndeki özel bakım merkezlerinde tedavi edildi.

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Bilim insanlarından coronavirüs uyarısı! Koronavirüs beyin hasarına yol açıyor
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