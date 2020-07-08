Cezayir ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 978'e çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 469 artarak 17 bin 348'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 235 artışla 12 bin 329'a ulaştığı ifade edildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 164 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam can kaybının 242'ye, vaka sayısının 14 bin 771'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının 11 bin 316'ya ulaştığı belirtildi.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığı, 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1221'e yükseldiğini bildirdi. İyileşen sayısı ise 1050 olarak kaydedildi.

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.