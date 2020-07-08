Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

Bununla birlikte, İngiltere İstatistik Ofisi tarafından yapılan çalışmada ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan yüzü aşkın insan rastgele seçilerek verileri incelendi. Araştırmada çıkan sonuçlar ise şöyle;



-Sağlık çalışanları, hasta bakıcıları ve çalışmak için evlerinden ayrılmak zorunda olanların Covid-19 taşıyıcısı olma oranı diğerlerine göre daha yüksek.



-Siyahi, Hispanik ya da Asyalılar gibi etnik azınlıklara dahil olan kişiler antikor testlerinde daha fazla pozitif çıkıyor.



- İngiltere'de çoğunluğu oluşturan beyaz ırk oransal olarak testlerde en az pozitif çıkan grup.



- Erkeklerin Covid-19'dan ölüm oranı kadınlara göre daha yüksek.