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Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

'de coronavirüse ilişkin yeni bir araştırma sonucu geldi. testi yapılanların yalnızca yüzde 22’sinin ateş, öksürük, halsizlik gibi semptomların bulunduğu geri kalan 78’inin ise hiçbir belirti taşımadığı açıklandı. Elde edilen veriler asemptomatik yayılma endişelerini yeniden gündeme getirdi. Yapılan araştırmada etnik köken,ırk ve cinsiyetin coronavirüs salgınındaki etkilerine ilişkin çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 10:10 Son Güncelleme: 8.7.2020 10:16 ABONE OL
Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

'de yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip corona virüs (Covid-19) için test edilenlerden yalnızca yüzde 22'sinin ateş, öksürük, halsizlik gibi semptomlara sahip olduğu, geri kalan yüzde 78'inin ise hiçbir belirti taşımadığı açıklandı. Veriler asemptomatik yayılmayla ilgili endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

Ulusal İstatistik Bölge Ofisi'nden yapılan çalışmada, yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinde pozitif olduğu görülen kişilerin yalnızca yüzde 22'sinin ateş, öksürük, halsizlik, tat ve koku kaybı gibi hastlalığın ayırt edici semptomlarına sahip olduğu görüldü. Araştırmaya katılan insanların yüzde 78'i ise test esnasında ya da öncesinde herhangi bir semptom yaşamadığını ve virüs taşıdığından habersiz olduğunu aktardı.

Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

DSÖ AÇIKLAMASINI BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞTİ

Açıklanan veriler, asemptomatik yayılmaya tekrar dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ayın başında, corona virüsle enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıklamış ve hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istemişti. Ancak, DSÖ aralarında Harvard'ın Üniversitesi'nin de olduğu birçok saygın kuruluşun tepkisiyle karşılaşmış ve sadece bir gün sonra açıklamasını geri çekmişti.

Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

Bununla birlikte, İngiltere İstatistik Ofisi tarafından yapılan çalışmada ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan yüzü aşkın insan rastgele seçilerek verileri incelendi. Araştırmada çıkan sonuçlar ise şöyle;

-Sağlık çalışanları, hasta bakıcıları ve çalışmak için evlerinden ayrılmak zorunda olanların Covid-19 taşıyıcısı olma oranı diğerlerine göre daha yüksek.

-Siyahi, Hispanik ya da Asyalılar gibi etnik azınlıklara dahil olan kişiler antikor testlerinde daha fazla pozitif çıkıyor.

- 'de çoğunluğu oluşturan beyaz ırk oransal olarak testlerde en az pozitif çıkan grup.

- Erkeklerin Covid-19'dan ölüm oranı kadınlara göre daha yüksek.

Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

İNGİLTERE BAŞBAKANI: HUZUREVLERİNDEKİ CAN KAYBININ ANA SEBEBİ ASEMPTOMATİK YAYILMA

NTV'de yer alan habere göre; Başbakanı Boris Johnson, asemptomatik yayılmanın huzur evlerindeki Covid-19 ölümlerinin sorumlusu olduğu hakkında bir konuşma yaparak, "Birçok huzurevi Covid-19'un önlenmesi için gereken prosedürleri izlemiyor" ifadelerini kullandı. Ancak, Johnson'un sözleri huzurevi işletmecilerinin tepkisiyle karşılaştı. Ardından İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Dışişleri Bakanı Alok Sharma, Başbakanı'n sözlerinin yanlış anlaşıldığı ve pandeminin başlangıcı esnasında kimsenin asemptomatik yayılma hakkında izlenmesi gereken gerçek yöntemleri bilmediğini söyledi.

Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...

Diğer taraftan, 'de pandeminin başlangıcından bu yana 285'i aşkın Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı yaklaşık 45 bin ölüm bildirildi.

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Covid-19 ile ilgili yeni araştırma! Coronavirüs taşıyıcılarının büyük çoğunluğunda...
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