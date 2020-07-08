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Darbeci Hafter'i sarayda ağırlayan 'ta 'ye küstah iftira

'nın Birleşmiş Milletler () Nicolas de Riviere, "'daki savaşa dış müdahalelerin derhal durması" gerektiğini belirterek ''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyelileşmesi riski gerçek oluyor.'' dedi.

AA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 22:00 ABONE OL
Darbeci Hafter'i sarayda ağırlayan Fransa'ta Türkiye'ye küstah iftira

BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian adına konuşma yapan de Riviere, ülkede kötüye giden durumun Libya'nın çıkarlarını, komşularını, Avrupa'yı ve Sahel'deki terörle mücadeleyi tehdit ettiğini söyledi.

Libya'daki savaşa dış müdahalelerinin son bulması ve silah ambargosuna uyulması çağrısı yapan de Riviere, Rusya ve Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyelileşmesi riski gerçek oluyor." ifadesini kullanan Riviere, Fransa'nın Libya'da taraf tutmadığını savundu ve taraflara ateşkes ve siyasi çözüm çağrısı yaptı.

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Darbeci Hafter'i sarayda ağırlayan Fransa'ta Türkiye'ye küstah iftira
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