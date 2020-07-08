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’a 150 milyon $ ceza

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Deutsche Bank’a 150 milyon $ ceza
NEW York'ta regülatörler Alman Deutsche Bank'a, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in şüpheli para transferlerini tespit edemediği gerekçesiyle 150 milyon dolar ceza kesti. Bankanın Epstein tarafından yapılan "birçok şüpheli işlemi" daha önceki cinsel taciz suç kayıtlarına rağmen tespit edemediği belirtilen açıklamada, Epstein'in para transferleriyle fuhuş ağındaki suç ortaklarına ve Rus modellere para ödediği ve Doğu Avrupa'dan birçok kadının otel masraflarını karşıladığı vurgulandı.
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Deutsche Bank’a 150 milyon $ ceza
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