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Çavuşoğlu, 'ye gidiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndna yapılan yazılı açıklamada; Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile ikili ilişkiler, turizm, covid-19 ile mücadele güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.ili

AA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:36 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yapacağı görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'ye gidiyor
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