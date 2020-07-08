Dünyadan Kovid gelişmeleri ikinci dalga başladı

Dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 848 bin 313'e, ölenlerin sayısı da 543 bin 596'ya ulaştı. 6 milyon 813 bin kişi de iyileşti.Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, kararın pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı.Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bolsonaro, "Yorgunluk, rahatsızlık ile ateşim 38 dereceye çıktı" dedi. Hidroksiklorokin ilacını kullandığını belirten Bolsonaro, "Şu an iyiyim, ateşim düştü" diye konuştu.298 bin 869 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar sadece 60 binden fazla kişide yani nüfusunun yüzde 5'inde antikor oluştu.İkinci dalga başladı. 5 milyon kişi yine evlerine kapandı.Gütersloh kentinde karantina uygulanıyordu. Mahkeme kararı 'orantısız' buldu.İkinci dalga bekleniyor.