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Dünyanın merak ettiği açıklamayı Kudlow yaptı: Anlaşma hala geçerli!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ile arasında imzalanmış olan birinci aşama ticaret anlaşmasının hala yürürlükte olduğuna dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:16 Son Güncelleme: 8.7.2020 17:25 ABONE OL
Dünyanın merak ettiği açıklamayı Kudlow yaptı: Anlaşma hala geçerli!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD ile Çin arasında imzalanmış olan birinci aşama ticaret anlaşmasının hala yürürlükte olduğuna dikkat çekti.

"YARARDAN ÇOK ZARARI OLUR"

Fox News televizyonunda konuşan Kudlow, iki tarafın da anlaşmanın uygulanması için aktif bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi. Aynı zamanda Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı olarak da bilinen Kudlow, CNBC televizyonunda da, ekonomide Covid-19 kaynaklı yeni bir kapanmanın, yarardan çok zararı olacağı uyarısı yaptı.

Kudlow, yeniden uygulamaya koyulacak sınırlayıcı önlemlerin, ekonomide "V tipi" toparlanmanın büyük zarar göreceğini vurguladı.

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Dünyanın merak ettiği açıklamayı Kudlow yaptı: Anlaşma hala geçerli!
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