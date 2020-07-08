Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

ÇOK SAYIDA İŞKENCE ALETİ

Yetkililere göre 7 konteynerın içinde işkence odaları ve hücreler bulduktan sonra, kaçırma ve saldırı şüphesiyle en az 6 kişi tutuklandı. Operasyon 22 Haziran'da Hollanda-Belçika sınırında bulunan Wouwse Plantage'da yapıldı. Online olarak paylaşılan görüntülerde bir dişçi koltuğu, pense, neşter ve tavana tutturulmuş kelepçeler dahil pek çok işkence aleti dikkat çekiyordu.