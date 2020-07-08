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'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

polisi nakliye konteynerleri içinde odaları ve hücreleri buldu. EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla rehin alma,taciz, gasp ve suç örgütüne katılım planlaması yapan çete çökertildi. 7 konteynerde ses yalıtımlı odalarda dişçi koltuğu, pense, neşter ve tavana tutturulmuş kelepçeler dahil pek çok işkence aleti dikkat çekt.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 13:16 Son Güncelleme: 8.7.2020 13:27 ABONE OL
Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

polisi, 7 konteyner içine gizlenmiş odaları buldu. Hollanda polisi, nakliye konteynerleri içine gizlenmiş işkence odalarını ve hücreleri ortaya çıkardı. Rehin alma, ciddi taciz, gasp ve suç örgütüne katılım planlaması şüphesiyle altı kişinin tutuklandığını açıklandı.

Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

İŞKENCE ODALARI

Polis baskını, EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla ortaya çıktı. Polisin verdiği ilk bilgilere göre bir tür çete, rakip çete üyelerini rehin alıp, yapmak için konteynerler içine işkence odaları kurduğu iddia edildi. Çetenin elinde ayrıntılı bir planın olduğu bilgisi üzerine baskının düzenlendiği açıklandı.

Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

ÇOK SAYIDA İŞKENCE ALETİ

Yetkililere göre 7 konteynerın içinde odaları ve hücreler bulduktan sonra, kaçırma ve saldırı şüphesiyle en az 6 kişi tutuklandı. Operasyon 22 Haziran'da -Belçika sınırında bulunan Wouwse Plantage'da yapıldı. Online olarak paylaşılan görüntülerde bir dişçi koltuğu, pense, neşter ve tavana tutturulmuş kelepçeler dahil pek çok işkence aleti dikkat çekiyordu.

Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

Polis, odaların ses yalıtımlı olduğunu da doğruladı. Polise göre, aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi.

Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

Polis ayrıca Rotterdam şehrinde de suçluların kullanacağını düşündüğü başka bir gizli yer daha keşfetti. O mekanda da toplamda 25 silah, polis üniformaları ve teçhizatları ele geçirildi. Zanlıların kurbanları kaçırmak için kendilerini polis memuru süsü verecekleri iddia edildi.

Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...

Yetkililer 6 kişinin adam kaçırma, rehin alma, ciddi taciz, gasp ve suç örgütüne katılım planlaması şüphesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı. Ayrıca bunlardan ikisinin de silah bulundurma yüzünden yargılanacağı açıklandı.

Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...
Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...
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Hollanda'da şoke eden görüntüler! Konteynerler içinde dişçi koltuğu, tavana tutuşturulmuş kelepçeler...
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