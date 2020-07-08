İtalyan gelinlerin koronavirüs isyanı

İtalya Roma'nın dünyaca ünlü "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerini yapamama durumunu protesto etti. Gelin adayları eylemde "Tedbirlerle kısıtlanan bir düş", "Düğünlerin yüzde 90'ı 2021'e ertelendi", "Düğünleri mahvettiniz", "Kilise kapıları düğünlere kapalı" dövizleri taşıdı. Gelinlerden Gabriella Ungaro, "Pek çok hazırlığımızı ertelemek zorunda kaldık" derken, Maria Castallo "Devleti protesto ediyoruz çünkü bu dönemde bize yardım etmediler. Buradaki bütün gelinler bu yaz evlenmeliydik ancak düğünlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Benim için de her kadın için de düğünler bir düştür" diye konuştu. İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği Başkanı Luciano Paulillo sektörde 500 bin çalışanın ve ailelerinin risk altında olduğunu söyledi. Eylemciler protestolarını Temsilciler Meclisi önünde sürdürdü.