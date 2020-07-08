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’da umut bulamayan AB’ye yöneldi

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
NATO’da umut bulamayan Fransa AB’ye yöneldi
Suriye ve Libya'da çıkarları tehdit altına girince "gemi tacizi" iddialarıyla Türkiye üzerinde siyasi baskı yaratmaya çalışan Fransa, NATO nezdinde beklediği desteği bulamayınca dikkatini Avrupa Birliği'ne (AB) çevirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO 'böyle bir delil yok' diyor. Fransa dürüst davranmadı" ifadeleriyle uluslararası basında yer alan "Fransa NATO'dan umduğunu bulamadı" yönündeki yorumları doğruladı. Böylelikle Fransa, Türkiye karşıtlığına destek arayışını AB platformlarına taşıdı. Fransa'nın çabalarıyla Türkiye, 13 Temmuz'daki Dış İlişkiler Konseyi'nin gündem maddesi oldu.
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NATO’da umut bulamayan Fransa AB’ye yöneldi
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