NATO’da umut bulamayan Fransa AB’ye yöneldi

Suriye ve Libya'da çıkarları tehdit altına girince "gemi tacizi" iddialarıyla Türkiye üzerinde siyasi baskı yaratmaya çalışan Fransa, NATO nezdinde beklediği desteği bulamayınca dikkatini Avrupa Birliği'ne (AB) çevirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO 'böyle bir delil yok' diyor. Fransa dürüst davranmadı" ifadeleriyle uluslararası basında yer alan "Fransa NATO'dan umduğunu bulamadı" yönündeki yorumları doğruladı. Böylelikle Fransa, Türkiye karşıtlığına destek arayışını AB platformlarına taşıdı. Fransa'nın çabalarıyla Türkiye, 13 Temmuz'daki Dış İlişkiler Konseyi'nin gündem maddesi oldu.