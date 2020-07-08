Son dakika: Akıllara durgunluk veren olay! Polis ceza yazmaktan vazgeçti! Dünya bunu konuşuyor...

"SANIRIM BENİ ISIRDI, KALBİME BİR BAKIN"

Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, "Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz" dediği duyuluyor.Oldukça zehirli olan kahverengi yılanının dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olduğu ortaya çıktı.