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: Akıllara durgunluk veren olay! Polis ceza yazmaktan vazgeçti! Dünya bunu konuşuyor...

haberi: 'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Hız sınırlarını aşan sürücüyü polis durdurdu. Ceza yazmak isteyen sürücünün mazereti ise polisi şaşkına çevirdi. Olay tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 15:53 Son Güncelleme: 8.7.2020 16:00 ABONE OL
Son dakika: Akıllara durgunluk veren olay! Polis ceza yazmaktan vazgeçti! Dünya bunu konuşuyor...

Dünyanın birçok farklı ülkesinde polisler, hız yapan bir arabanın sürücüsünü durdurduklarında farklı mazeretlerle karşılaşırken, 'daki "Jimmy" isimli sürücünün " Ölümcül yılanı boğuyordum" gerekçesi ülke gündemine oturdu.

Son dakika: Akıllara durgunluk veren olay! Polis ceza yazmaktan vazgeçti! Dünya bunu konuşuyor...

Avusturalya'nın Queensland kentinde saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durduran polis gördüklerine inanmadı. Polisin durdurduğu 27 yaşındaki Jimmy, aracını sürerken bacağına bir yılanın dolandığını söyledi. Jimmy, bacağındaki yılanı bir bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını belirtti. Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra Jimmy'e ceza kesmekten vazgeçti.

Son dakika: Akıllara durgunluk veren olay! Polis ceza yazmaktan vazgeçti! Dünya bunu konuşuyor...

"SANIRIM BENİ ISIRDI, KALBİME BİR BAKIN"

Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, "Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz" dediği duyuluyor.Oldukça zehirli olan kahverengi yılanının dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Akıllara durgunluk veren olay! Polis ceza yazmaktan vazgeçti! Dünya bunu konuşuyor...
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Son dakika: Akıllara durgunluk veren olay! Polis ceza yazmaktan vazgeçti! Dünya bunu konuşuyor...
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