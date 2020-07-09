ABD’nin asker yollacağını açıklamasının ardından Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki güvenlik ilişkileri kapsamında Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığa yol açacağı uyarılarına karşın Rum yönetimine askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını duyurdu. ABD'nin kararına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den (KKTC) sert tepki geldi. Rum Yönetimi ise, ağır tahrikle bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti.

ÖZERSAY: AĞIR SİLAHLI MEVZİLER DERHAL KALDIRILSIN

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı sınırına ağır silah mevzileri yerleştirmeye başladığı ortaya çıktı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı'nın Rum kesimine yerleştirilen mevziler nedeniyle BM'ye bir mektup gönderdi. Özersay, mevzilerin derhal kaldırılması için BM'ye mektup gönderdi.Yapılanın tehditkâr bir hareket olarak kabul edildiği belirtilen mektupda, bölgede yaşayan sivillerin yaşamının da tehdit edildiği vurgulandı.

KKTC'DEN BM'YE MEKTUP

Özersay BM'ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi: "Rum tarafı Ada'da gerginliği artırmaya yönelik faaliyetleri doğrultusunda yürüttüğü provokatif eylemlerine bir yenisini ekledi. Rum tarafının bu hareketlerine son dönemde temas hattı gerisinde sürdürdüğü askeri amaçlı tahkimat çalışmaları da eklenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı yakınlarında, üstelik her iki taraftan sivillerin de yoğun olarak kullandıkları bir noktaya, Rum tarafınca yakın bir süre önce güçlendirilmiş betondan yapıldıkları anlaşılan 2 adet portatif ağır silah mevzisi yerleştirilmiştir. Yine benzer bir askeri yapının da mansura yakınlarında, Erenköy yolu üzerine yerleştirildiği tespit edilmiştir. Bu yol bilindiği üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Erenköy Bölüğü'nün ikmal güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Rum tarafının pandemi bahanesiyle Erenköy'deki birliğimize ikmal faaliyetimizi Yeşilırmak Mutabakatı'na aykırı bir şekilde yaklaşık 4 ay boyunca engellediği bir dönemde bölgede başka noktalarda da askeri avantaj elde etmeye yönelik tahkimatlar yapmış olabileceği değerlendirilmekte ve konu araştırılmaktadır."