Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 12.1 milyonu geçti.
Dünya Sağlık Örgütü: "Hava parçacıkları ihtimal dışı değil. Kovid kalabalık, kapalı ve kötü havalandırma sistemlerinin olduğu yerlerde havadan da bulaşabiliyor" açıklamasını yaptı.
ABD:
Son 24 saatte ölenlerin sayısı 737 artarak 134 bin 709'a yükseldi. Günlük artış 49 bin 208 oldu. Başkan Trump, okulların sonbaharda açılması için valilere baskı yapacağını açıkladı.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu aştı.
Çin:
7 yeni vaka var.
Brezilya:
Son 24 saatte bin 96 ölüm daha var.
Rusya:
Vaka sayısı 700 bine ulaştı.
Meksika:
895 kişi öldü.
Karadağ:
Çalışma Bakanı Kemal Purisic'de Kovid-19 tespit edildi.