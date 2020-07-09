Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 12.1 milyonu geçti.Dünya Sağlık Örgütü: "Hava parçacıkları ihtimal dışı değil. Kovid kalabalık, kapalı ve kötü havalandırma sistemlerinin olduğu yerlerde havadan da bulaşabiliyor" açıklamasını yaptı.Son 24 saatte ölenlerin sayısı 737 artarak 134 bin 709'a yükseldi. Günlük artış 49 bin 208 oldu. Başkan Trump, okulların sonbaharda açılması için valilere baskı yapacağını açıkladı.Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu aştı.7 yeni vaka var.Son 24 saatte bin 96 ölüm daha var.Vaka sayısı 700 bine ulaştı.895 kişi öldü.Çalışma Bakanı Kemal Purisic'de Kovid-19 tespit edildi.