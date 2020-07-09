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Hava parçacıkları ihtimal dışı değil

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Hava parçacıkları ihtimal dışı değil
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 12.1 milyonu geçti.
Dünya Sağlık Örgütü: "Hava parçacıkları ihtimal dışı değil. Kovid kalabalık, kapalı ve kötü havalandırma sistemlerinin olduğu yerlerde havadan da bulaşabiliyor" açıklamasını yaptı.
ABD: Son 24 saatte ölenlerin sayısı 737 artarak 134 bin 709'a yükseldi. Günlük artış 49 bin 208 oldu. Başkan Trump, okulların sonbaharda açılması için valilere baskı yapacağını açıkladı.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu aştı.
Çin: 7 yeni vaka var.
Brezilya: Son 24 saatte bin 96 ölüm daha var.
Rusya: Vaka sayısı 700 bine ulaştı.
Meksika: 895 kişi öldü.
Karadağ: Çalışma Bakanı Kemal Purisic'de Kovid-19 tespit edildi.
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Hava parçacıkları ihtimal dışı değil
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